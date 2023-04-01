米大リーグ試合結果（３１日）
2023年04月01日15時50分
▽ア・リーグ
アストロズ ６―３ ホワイトソッ
クス
ガーディアン ９―４ マリナーズ
ズ
▽ナ・リーグ
マーリンズ ２―１ メ ッ ツ
ロッキーズ ４―１ パドレス
ダイヤモンド ２―１ ドジャース
バックス
（時事）
米大リーグ試合結果（３１日）
2023年04月01日15時50分
▽ア・リーグ
アストロズ ６―３ ホワイトソッ
クス
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バックス
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