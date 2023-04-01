ＮＨＬ試合結果（３１日）
2023年04月01日15時13分
セーバーズ ３―２ レンジャーズ
ジェッツ ６―２ レッドウイン
グズ
フレームズ ５―４ カナックス
スターズ ５―２ コヨーテス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（３１日）
2023年04月01日15時13分
セーバーズ ３―２ レンジャーズ
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