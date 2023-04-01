日本選手は８人で７番目 米国外出身の大リーガー
2023年04月01日10時16分
【ニューヨーク時事】米大リーグ機構は３１日、今季開幕時のメジャー登録枠に入った米国外出身選手を出身地別で発表し、日本選手は７番目に多い８人だった。出身国・地域は１９で計２６９人がメジャー枠に入り、全体の２８．５％を占めた。
出身地別ではドミニカ共和国の１０４人が最も多く、球団別ではアストロズが１６人で３年連続最多。
日本選手は８人で７番目 米国外出身の大リーガー
2023年04月01日10時16分
【ニューヨーク時事】米大リーグ機構は３１日、今季開幕時のメジャー登録枠に入った米国外出身選手を出身地別で発表し、日本選手は７番目に多い８人だった。出身国・地域は１９で計２６９人がメジャー枠に入り、全体の２８．５％を占めた。
出身地別ではドミニカ共和国の１０４人が最も多く、球団別ではアストロズが１６人で３年連続最多。
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