【ニューヨーク時事】米大リーグ機構は３１日、今季開幕時のメジャー登録枠に入った米国外出身選手を出身地別で発表し、日本選手は７番目に多い８人だった。出身国・地域は１９で計２６９人がメジャー枠に入り、全体の２８．５％を占めた。

出身地別ではドミニカ共和国の１０４人が最も多く、球団別ではアストロズが１６人で３年連続最多。