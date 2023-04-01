米、バヌアツに大使館開設へ
2023年04月01日08時28分
【ワシントン時事】米国務省は３１日、南太平洋の島国バヌアツの首都ポートビラに大使館を開設すると発表した。バヌアツ政府に開設の意向を通告したという。南太平洋諸国への影響力を強める中国に対抗し、バイデン米政権はこの地域への関与を強化しており、大使館開設で米国の存在感を高める狙いがある。
米、バヌアツに大使館開設へ
2023年04月01日08時28分
【ワシントン時事】米国務省は３１日、南太平洋の島国バヌアツの首都ポートビラに大使館を開設すると発表した。バヌアツ政府に開設の意向を通告したという。南太平洋諸国への影響力を強める中国に対抗し、バイデン米政権はこの地域への関与を強化しており、大使館開設で米国の存在感を高める狙いがある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル