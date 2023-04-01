ブラジル大統領、１１日に訪中出発 インフルエンザ感染で延期
2023年04月01日07時52分
【サンパウロ時事】ブラジル大統領府の広報担当者は３１日、インフルエンザに感染したとして先週末から延期されたルラ大統領の中国訪問に関して、４月１１日に出発する新たな日程が決まったと明らかにした。ルラ氏はボルソナロ前政権で冷え込んだ中国との関係の修復を優先しており、延期後も早期の訪中実現に意欲を示していた。
ブラジル大統領、１１日に訪中出発 インフルエンザ感染で延期
2023年04月01日07時52分
【サンパウロ時事】ブラジル大統領府の広報担当者は３１日、インフルエンザに感染したとして先週末から延期されたルラ大統領の中国訪問に関して、４月１１日に出発する新たな日程が決まったと明らかにした。ルラ氏はボルソナロ前政権で冷え込んだ中国との関係の修復を優先しており、延期後も早期の訪中実現に意欲を示していた。
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