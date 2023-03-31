【ニューヨーク時事】週末３１日のニューヨーク株式相場は続伸して始まった。２月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の伸び率が鈍化したことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを早期に停止するとの見方が強まり、買いが入った。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１５０．９７ドル高の３万３０１０．００ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４７．４１ポイント高の１万２０６０．８８。