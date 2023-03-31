ソフトバンク快勝 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ
2023年03月31日21時45分
ソフトバンクが快勝。六回無死一、二塁から栗原の３ランで先制し、七回に牧原大の二塁打で加点した。大関は六回１死まで完全投球を見せ、７回２安打無失点。救援陣も抑えて零封した。ロッテは打線が沈黙し、小島が踏ん張れなかった。
ソフトバンク快勝 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ
2023年03月31日21時45分
ソフトバンクが快勝。六回無死一、二塁から栗原の３ランで先制し、七回に牧原大の二塁打で加点した。大関は六回１死まで完全投球を見せ、７回２安打無失点。救援陣も抑えて零封した。ロッテは打線が沈黙し、小島が踏ん張れなかった。
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