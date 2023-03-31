【ワシントン時事】米商務省が３１日発表した２月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比５．０％上昇した。伸び率は前月（５．３％＝改定）から縮小し、２０２１年９月以来１年５カ月ぶりの低水準となった。

価格変動が激しいエネルギー・食品を除いたコア指数は４．６％上昇と、伸び率は前月から縮小した。