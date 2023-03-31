大和証Ｇ、４％賃上げ ６月から、２年連続引き上げ
2023年03月31日20時28分
大和証券グループ本社は３１日、６月からグループ全体で平均４％程度の賃上げを実施すると発表した。賃上げは２年連続。同社は初任給についても、総合職で１万５０００円増の２８万円に引き上げる方針を既に発表している。
大和証Ｇ、４％賃上げ ６月から、２年連続引き上げ
2023年03月31日20時28分
大和証券グループ本社は３１日、６月からグループ全体で平均４％程度の賃上げを実施すると発表した。賃上げは２年連続。同社は初任給についても、総合職で１万５０００円増の２８万円に引き上げる方針を既に発表している。
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