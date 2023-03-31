小笠原で震度３
2023年03月31日20時17分
３１日午後７時５４分ごろ、父島近海を震源とする地震があり、東京都小笠原村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約８０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．４と推定される。
小笠原で震度３
2023年03月31日20時17分
３１日午後７時５４分ごろ、父島近海を震源とする地震があり、東京都小笠原村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約８０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．４と推定される。
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