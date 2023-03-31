ＥＵ首脳、キーウ訪問歓迎 岸田首相と電話会談
2023年03月31日20時17分
岸田文雄首相は３１日、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と約２５分間、電話会談した。両首脳は、ロシアが侵攻を続けるウクライナやインド太平洋地域の情勢について意見交換。引き続き緊密な意思疎通を図る方針で一致した。フォンデアライエン氏は、首相のウクライナの首都キーウ（キエフ）訪問について「必要かつ重要なものだった。国際社会への力強いメッセージとなった」と歓迎した。
ＥＵ首脳、キーウ訪問歓迎 岸田首相と電話会談
2023年03月31日20時17分
岸田文雄首相は３１日、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と約２５分間、電話会談した。両首脳は、ロシアが侵攻を続けるウクライナやインド太平洋地域の情勢について意見交換。引き続き緊密な意思疎通を図る方針で一致した。フォンデアライエン氏は、首相のウクライナの首都キーウ（キエフ）訪問について「必要かつ重要なものだった。国際社会への力強いメッセージとなった」と歓迎した。
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