岸 田 文 雄首相は３１日、英国の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加入について「歓迎する。自由で公正な経済秩序を形成していく意味で大きな意義がある」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。



ＴＰＰ、英国加入で合意 ７月署名、１２カ国に拡大へ

首相はまた、対英輸出に関し、「新たに精米などの関税撤廃を獲得した。世界的な和食ブームの中で輸出に一層弾みがつく」と期待を示した。