新評価手法、行政レビューに導入 ２４年度予算編成から―岸田首相
2023年03月31日19時59分
政府は３１日、行政改革推進会議を首相官邸で開いた。岸田文雄首相は、政府予算の無駄遣いを検証する「行政事業レビュー」について「抜本的に見直す。ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の手法を本格的に導入する」と表明。２０２４年度予算編成から活用する考えを示した。
新評価手法、行政レビューに導入 ２４年度予算編成から―岸田首…
2023年03月31日19時59分
政府は３１日、行政改革推進会議を首相官邸で開いた。岸田文雄首相は、政府予算の無駄遣いを検証する「行政事業レビュー」について「抜本的に見直す。ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の手法を本格的に導入する」と表明。２０２４年度予算編成から活用する考えを示した。
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