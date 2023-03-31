経産省、中国電に業務改善勧告 公表せず発電量減
2023年03月31日19時58分
経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会は３１日、中国電力に対し電気事業法に基づく業務改善勧告を行ったと発表した。公表せずに発電量を減らし、高値で外部調達を行っていたことが問題だと判断した。再発防止や社員へのコンプライアンス（法令順守）の周知徹底などを求めている。
経産省、中国電に業務改善勧告 公表せず発電量減
2023年03月31日19時58分
経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会は３１日、中国電力に対し電気事業法に基づく業務改善勧告を行ったと発表した。公表せずに発電量を減らし、高値で外部調達を行っていたことが問題だと判断した。再発防止や社員へのコンプライアンス（法令順守）の周知徹底などを求めている。
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