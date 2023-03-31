環太平洋連携協定（ＴＰＰ）
2023年03月31日19時47分
環太平洋連携協定（ＴＰＰ） 日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、ブルネイの１１カ国が参加する自由貿易協定。当初１２カ国が署名したが、米国が２０１７年１月に離脱を表明。米国抜きで１８年末に発効した。日本は米国に復帰を求めている。英国が加入すると、域内の貿易総額は６．６兆ドル（８７７兆円）から７．７兆ドル（１０２４兆円）に拡大する。
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）
2023年03月31日19時47分
環太平洋連携協定（ＴＰＰ） 日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、ブルネイの１１カ国が参加する自由貿易協定。当初１２カ国が署名したが、米国が２０１７年１月に離脱を表明。米国抜きで１８年末に発効した。日本は米国に復帰を求めている。英国が加入すると、域内の貿易総額は６．６兆ドル（８７７兆円）から７．７兆ドル（１０２４兆円）に拡大する。
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