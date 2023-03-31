福島県郡山市で２０２０年７月、改装工事中の飲食店が爆発して１人が死亡、３１人が重軽傷を負った事故で、業務上過失致死傷などの疑いで書類送検されていた当時の飲食店運営会社社長ら５人について、福島地検は３１日、「過失の認定が困難」として、いずれも嫌疑不十分などで不起訴処分とした。