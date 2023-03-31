ＪＲ博多駅近くの路上で１月、会社員の川野美樹さん＝当時（３８）＝が刺殺された事件で、福岡地検は３１日、ストーカー規制法違反などの罪で、元交際相手の寺内進被告（３１）＝殺人罪などで起訴＝を追起訴した。地検は認否を明らかにしていない。