総務省消防庁は３１日、２０２２年の救急車による救急出動件数の速報値が、前年比１６．７％増の７２２万９８３８件だったと発表した。１９６３年の集計開始以来最多で、初めて７００万件を超えた。搬送された人も同１３．２％増の６２１万６９０９人で最多を更新した。



一気飲み死亡、元近大生に賠償命令 介抱役にも責任―大阪地裁

消防庁は、高齢者が増えて搬送需要が高まっているほか、新型コロナウイルスの感染拡大で出動要請が急増したことが一因としている。