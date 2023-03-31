固定電話生産、福島工場に集約 マレーシア子会社売却―岩崎通信機
2023年03月31日17時11分
岩崎通信機は３１日、固定電話機を製造しているマレーシアの子会社を台湾企業に売却し、生産を福島県須賀川市の主力工場に集約すると発表した。スマートフォン普及などの影響でオフィス用固定電話機の生産量が減少しており、製造拠点を集約し事業を効率化する。
固定電話生産、福島工場に集約 マレーシア子会社売却―岩崎通信…
2023年03月31日17時11分
岩崎通信機は３１日、固定電話機を製造しているマレーシアの子会社を台湾企業に売却し、生産を福島県須賀川市の主力工場に集約すると発表した。スマートフォン普及などの影響でオフィス用固定電話機の生産量が減少しており、製造拠点を集約し事業を効率化する。
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