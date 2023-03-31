三菱製紙、白河事業所生産停止へ 高砂工場に移管
2023年03月31日15時53分
三菱製紙は３１日、白河事業所（福島県西郷村）で生産している変圧器用絶縁材「Ａボード」の製造事業を２０２３年９月をめどに終了し、高砂工場（兵庫県高砂市）に移管すると発表した。数十人いる従業員は配置転換で対応し、事業所の土地は売却も検討する。
三菱製紙、白河事業所生産停止へ 高砂工場に移管
2023年03月31日15時53分
三菱製紙は３１日、白河事業所（福島県西郷村）で生産している変圧器用絶縁材「Ａボード」の製造事業を２０２３年９月をめどに終了し、高砂工場（兵庫県高砂市）に移管すると発表した。数十人いる従業員は配置転換で対応し、事業所の土地は売却も検討する。
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