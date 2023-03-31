塩野義、コロナ薬一般流通開始 全国で処方可能に
2023年03月31日13時06分
塩野義製薬は３１日、新型コロナウイルス感染症の飲み薬「ゾコーバ」の一般流通を同日から開始したと発表した。医師が通常の医薬品と同様に注文できるようになり、全国の医療機関で処方が可能になった。
塩野義、コロナ薬一般流通開始 全国で処方可能に
2023年03月31日13時06分
塩野義製薬は３１日、新型コロナウイルス感染症の飲み薬「ゾコーバ」の一般流通を同日から開始したと発表した。医師が通常の医薬品と同様に注文できるようになり、全国の医療機関で処方が可能になった。
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