松野官房長官、英国のＴＰＰ加入を歓迎 米国復帰も期待
2023年03月31日11時53分
松野博一官房長官は３１日の記者会見で、英国の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加入について「自由で公正な経済秩序を形成する上で大きな意義がある」と歓迎した。離脱した米国についても「インド太平洋地域の国際秩序への関与という戦略的観点から復帰が望ましい。引き続き粘り強く求めていく」と述べた。
松野官房長官、英国のＴＰＰ加入を歓迎 米国復帰も期待
2023年03月31日11時53分
松野博一官房長官は３１日の記者会見で、英国の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加入について「自由で公正な経済秩序を形成する上で大きな意義がある」と歓迎した。離脱した米国についても「インド太平洋地域の国際秩序への関与という戦略的観点から復帰が望ましい。引き続き粘り強く求めていく」と述べた。
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