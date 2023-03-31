岸田首相、福島の研究拠点訪問へ
2023年03月31日11時49分
岸田文雄首相は４月１日、東日本大震災からの復興に向けて設立される福島国際研究教育機構（福島県浪江町）の開所式に出席する。松野博一官房長官が３１日、発表した。
福島研究機構に１０００億円 ２９年度まで、関係閣僚会議も―政府
首相は同県いわき市の福島工業高等専門学校と同機構との連携協定調印式にも参加。富岡町では「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）の避難指示解除に伴う記念式典に出席する。
岸田首相、福島の研究拠点訪問へ
2023年03月31日11時49分
岸田文雄首相は４月１日、東日本大震災からの復興に向けて設立される福島国際研究教育機構（福島県浪江町）の開所式に出席する。松野博一官房長官が３１日、発表した。
福島研究機構に１０００億円 ２９年度まで、関係閣僚会議も―政府
首相は同県いわき市の福島工業高等専門学校と同機構との連携協定調印式にも参加。富岡町では「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）の避難指示解除に伴う記念式典に出席する。
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