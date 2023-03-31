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３１日の朝刊（都内最終版）☆１

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３１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月31日06時50分

【１面トップ】
〔朝日〕航空２社から「了解得た」　国交元次官　空港施設会社に説明　人事介入問題
〔毎日〕３電力　課徴金命令１０１０億円　顧客カルテル　史上最高額　公取委
〔読売〕カルテル　３電力　１０１０億円課徴金命令　公取委最高額　顧客獲得制限　関電は処分免除　違反申告
〔日経〕新東名に自動運転レーン　物流、人手不足に対応　政府２４年度にも　技術開発を後押し
〔産経〕北の人権侵害　韓国が報告書初公開　肖像指さした妊婦処刑　施設収監者に生体実験　文政権は見送り
〔東京〕子育て選挙　託児の壁　２児の母「子がハンディおかしい」　立候補断念のケースも
【共通ニュース】
◆安倍氏銃撃　捜査終結　奈良地検　山上被告を追起訴
◆露が米紙特派員逮捕　スパイ容疑　本人は否認
◆緊急事態議決「過半数」　自民、任期延長要件下げる提起　公明や維新「３分の２以上」賛成を主張
◆「ロシアは民主主義の敵」　ゼレンスキー氏　習主席の訪問要請　米主導のオンライン会合
◆台湾総統　ＮＹ到着　米下院議長と会談へ　中国は反発
◆東電　値上げ幅を圧縮　２９％から１７％に　燃料価格下落で
◆デブリか　大量の塊　福島第一１号機　原子炉の真下（続）

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