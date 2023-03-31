【１面トップ】

〔朝日〕航空２社から「了解得た」 国交元次官 空港施設会社に説明 人事介入問題

〔毎日〕３電力 課徴金命令１０１０億円 顧客カルテル 史上最高額 公取委

〔読売〕カルテル ３電力 １０１０億円課徴金命令 公取委最高額 顧客獲得制限 関電は処分免除 違反申告

〔日経〕新東名に自動運転レーン 物流、人手不足に対応 政府２４年度にも 技術開発を後押し

〔産経〕北の人権侵害 韓国が報告書初公開 肖像指さした妊婦処刑 施設収監者に生体実験 文政権は見送り

〔東京〕子育て選挙 託児の壁 ２児の母「子がハンディおかしい」 立候補断念のケースも

【共通ニュース】

◆安倍氏銃撃 捜査終結 奈良地検 山上被告を追起訴

◆露が米紙特派員逮捕 スパイ容疑 本人は否認

◆緊急事態議決「過半数」 自民、任期延長要件下げる提起 公明や維新「３分の２以上」賛成を主張

◆「ロシアは民主主義の敵」 ゼレンスキー氏 習主席の訪問要請 米主導のオンライン会合

◆台湾総統 ＮＹ到着 米下院議長と会談へ 中国は反発

◆東電 値上げ幅を圧縮 ２９％から１７％に 燃料価格下落で

◆デブリか 大量の塊 福島第一１号機 原子炉の真下（続）