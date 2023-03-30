米軍ヘリ２機墜落で９人死亡
2023年03月30日23時05分
【ワシントン時事】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は３０日、米ケンタッキー州で陸軍のヘリコプター２機が墜落し、米軍人９人が死亡したと報じた。
米軍ヘリ２機墜落で９人死亡
2023年03月30日23時05分
【ワシントン時事】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は３０日、米ケンタッキー州で陸軍のヘリコプター２機が墜落し、米軍人９人が死亡したと報じた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル