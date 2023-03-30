【ロンドン時事】３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、積極的な取引は手控えられ、１ドル＝１３２円台後半で推移した。正午現在は１３２円５５～６５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。



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対ユーロは１ユーロ＝１４４円２０～３０銭と、７５銭の円安・ユーロ高。