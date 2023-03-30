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４年ぶりに夜桜公開　新宿御苑

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４年ぶりに夜桜公開　新宿御苑

2023年03月30日20時23分

ライトアップされた新宿御苑の桜＝３０日、東京都新宿区

ライトアップされた新宿御苑の桜＝３０日、東京都新宿区

  • 新宿御苑で報道公開された桜のプロジェクションマッピング＝３０日、東京都新宿区

　桜の名所、新宿御苑（東京都新宿区）で３１日から夜桜のライトアップが一般公開される。ライトアップはコロナ禍の影響で２０２０年から見合わせており、４年ぶり。３０日、関係者に事前公開された。
　新宿御苑には約７０種約９００本の桜が植えられている。ライトアップではトヨタの燃料電池車などを電源の一部とし、環境にも配慮。希少品種の桜「福禄寿」を使ったプロジェクションマッピングも行う。
　４月２３日までの間、午後７～９時に行う。入場料は曜日で変動し、一般で最大２２００円。

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