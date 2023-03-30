ささき、鈴木が首位 ヤマハ女子ゴルフ
2023年03月30日18時54分
【女子ゴルフ・ヤマハ・レディース葛城】第１日（３０日、静岡・葛城ＧＣ山名、６４８０ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
ささきしょうこ、鈴木愛が５アンダーの６７をマークして首位に並んだ。１打差の３位に岩井千怜、蛭田みな美、原江里菜。さらに１打差の６位で、前週のアクサレディースを制した山内日菜子、藤田さいき、吉田優利ら８人が続く。
前回優勝の西郷真央は２アンダーで１４位。
ささき、鈴木が首位 ヤマハ女子ゴルフ
2023年03月30日18時54分
【女子ゴルフ・ヤマハ・レディース葛城】第１日（３０日、静岡・葛城ＧＣ山名、６４８０ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
ささきしょうこ、鈴木愛が５アンダーの６７をマークして首位に並んだ。１打差の３位に岩井千怜、蛭田みな美、原江里菜。さらに１打差の６位で、前週のアクサレディースを制した山内日菜子、藤田さいき、吉田優利ら８人が続く。
前回優勝の西郷真央は２アンダーで１４位。
こんな記事も
ゴルフ
２０歳のレフティー、細野が好発進 東建男子ゴルフ(03/30 20:05)
充実の７バーディー 金谷、アジアで勝って自信に―東建男子ゴルフ(03/30 19:53)
山内、ロングで狙い通り ヤマハ女子ゴルフ(03/30 19:36)
ささき、パット着実に ヤマハ女子ゴルフ(03/30 19:22)
金谷と今平が首位発進 今季開幕戦スタート―東建男子ゴルフ(03/30 19:17)
東建男子ゴルフ・談話(03/30 19:00)
ささき、鈴木が首位 ヤマハ女子ゴルフ(03/30 18:54)
松山英樹ら最終調整 米男子ゴルフ(03/30 09:41)
石川、金谷ら最終調整 ３０日から今季開幕戦―東建男子ゴルフ(03/29 17:49)
中島、蝉川ら若手に注目 ３０日から今季開幕戦―男子ゴルフ(03/28 16:26)
躍進するキタヤマ 和歌山ゆかりの日系選手―米男子ゴルフ(03/28 05:03)
畑岡、１２位に後退 女子ゴルフ世界ランク(03/28 00:21)
古江、バーディーラッシュ 米女子ゴルフ(03/27 12:17)
米女子ゴルフ・談話(03/27 11:36)
松山は２１位 男子ゴルフ世界ランク(03/27 11:34)
古江、１打及ばず３位 渋野は７位―米女子ゴルフ(03/27 10:59)
ウォレスが初優勝 米男子ゴルフ(03/27 09:34)
Ｓ・バーンズが初優勝 世界選手権ゴルフ(03/27 09:28)
川崎「自分を追い込んだ」 アクサ女子ゴルフ(03/26 18:32)
山内、地元宮崎で初Ｖ 比嘉２位、川崎は３位―アクサ女子ゴルフ(03/26 17:16)