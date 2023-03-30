中国電、滝本社長が退任 カルテル問題で経営刷新
2023年03月30日17時48分
中国電力は３０日、大手電力会社のカルテル問題を受け、滝本夏彦社長が６月に退任すると発表した。清水希茂会長も退任し、経営体制を刷新する。
中国電、滝本社長が退任 カルテル問題で経営刷新
2023年03月30日17時48分
中国電力は３０日、大手電力会社のカルテル問題を受け、滝本夏彦社長が６月に退任すると発表した。清水希茂会長も退任し、経営体制を刷新する。
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