円、１３２円台前半 ロンドン外為
2023年03月30日17時26分
【ロンドン時事】３０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台前半で推移した。午前９時現在は１３２円３５～４５銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。
円、１３２円台前半 ロンドン外為
2023年03月30日17時26分
【ロンドン時事】３０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台前半で推移した。午前９時現在は１３２円３５～４５銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル