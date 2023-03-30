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新井監督「高津先輩の胸借りる」　気を引き締める村上―プロ野球

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新井監督「高津先輩の胸借りる」　気を引き締める村上―プロ野球

2023年03月30日17時39分

撮影に応じるヤクルトの高津監督（右）と広島の新井監督＝３０日、神宮

撮影に応じるヤクルトの高津監督（右）と広島の新井監督＝３０日、神宮

  • 打撃練習するヤクルトの村上＝３０日、神宮

　神宮球場で開幕戦を迎えるヤクルトの高津監督と広島の新井監督は、ともに広島工高の出身。３連覇した２０１８年以来、５年ぶりの優勝を目指す新井監督が「大先輩に胸を借りるつもりで、挑戦者の精神でぶつかっていきたい」と言うと、２連覇中の高津監督は「貸しません」と冗談ぽく返した。
　高津監督はＷＢＣ組の村上、山田、中村をスタメンで起用する方針を明言。昨季、日本選手最多の５６本塁打をマークした三冠王の村上は「ＷＢＣがあったので、自分の中では開幕している気持ち。もう一度、引き締めようという思いが強い」と心境を口にした。

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