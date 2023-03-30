日立の自動車部品子会社、革新機構が２割出資へ 上場視野に資本構成見直し
2023年03月30日16時26分
日立製作所とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）は３０日、産業革新投資機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド「ＪＩＣキャピタル」から２０％の出資を受け入れると発表した。株式上場を視野に資本構成を見直し、電動化や自動運転分野への投資を加速させる狙い。これにより日立アステモは日立の連結子会社から持ち分法適用会社となる。
日立の自動車部品子会社、革新機構が２割出資へ 上場視野に資本…
2023年03月30日16時26分
日立製作所とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）は３０日、産業革新投資機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド「ＪＩＣキャピタル」から２０％の出資を受け入れると発表した。株式上場を視野に資本構成を見直し、電動化や自動運転分野への投資を加速させる狙い。これにより日立アステモは日立の連結子会社から持ち分法適用会社となる。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
電力大手に課徴金計１０１０億円 中部・中国・九州でカルテル―幹部関与、過去最高額・公取委(03/30 18:30)
「デジタル円」の課題議論 財務省、４月にも有識者会議(03/30 18:13)
ＮＨＫ予算を国会承認(03/30 17:57)
中国電、滝本社長が退任 カルテル問題で経営刷新(03/30 17:48)
円相場、１３２円４１～４３銭 ３０日午後５時現在(03/30 17:09)
セブン＆アイ、再延期発表 そごう・西武売却(03/30 17:01)
京阪ＨＤ、２５年度の連結営業利益目標３４０億円 新中計、長期経営戦略(03/30 16:40)
２月の国内生産、６．９％増 ２カ月連続プラス―自動車８社(03/30 16:34)
日立の自動車部品子会社、革新機構が２割出資へ 上場視野に資本構成見直し(03/30 16:26)
電通、五輪事業を継続 「再発防止を徹底」―株主総会(03/30 16:11)
緊急通報ローミングも早期導入 総務省会議が方針案(03/30 16:08)
東電、値上げ率１７％に圧縮 家庭向け、燃料費下落で再算定(03/30 16:05)
初のＥＶ専用車、８８０万円から レクサス「ＲＺ」―トヨタ(03/30 15:33)
１００円安の２万７７８２円９３銭 ３０日の平均株価(03/30 15:18)
東レ、合成繊維値上げ ５回目、１キロ３０～５０円(03/30 15:10)
アサヒビール、低アル・ノンアル販促で吉本興業と連携(03/30 13:52)
原発延長法案、審議入り 「６０年超」運転可能に―衆院(03/30 13:22)
円相場、１３２円６５～６６銭 ３０日正午現在(03/30 12:14)
ＮＥＣ、サイバーセキュリティーの新会社 ４月発足、導入から対処までサービス提供(03/30 12:09)
来年３月末運行終了で合意 ＪＲ根室線「富良野－新得」(03/30 11:58)
福島産水産物の輸入規制撤廃否定 韓国(03/30 11:50)
２０２円安の２万７６８１円３２銭 ３０日午前の平均株価(03/30 11:41)
藤井治芳氏死去 ８６歳、旧道路公団総裁(03/30 11:11)
常設委議長に氷見野日銀副総裁 金融規制の実施状況担当―金融安定理事会(03/30 11:10)
「ＬＩＮＥバンク」中止発表 準備会社清算へ―みずほ(03/30 10:50)
「第４種踏切」廃止改善求める 遮断機なし、死亡事故２件―運輸安全委(03/30 10:07)
円相場、１３２円５３～５３銭 ３０日午前９時現在(03/30 09:05)
ＥＶ電池で競争力維持 日系メーカー、米国で支援対象―新協定(03/30 08:43)
全研本社、葬儀社仲介サービスに進出 ネットで葬儀事例や内容から選択(03/30 07:23)
ユーロ圏への波及否定 破綻米銀は「特有の問題」―欧州安定機構トップ(03/30 07:12)
ビジネスワイヤ
PR TIMES