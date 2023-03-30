日立製作所とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）は３０日、産業革新投資機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド「ＪＩＣキャピタル」から２０％の出資を受け入れると発表した。株式上場を視野に資本構成を見直し、電動化や自動運転分野への投資を加速させる狙い。これにより日立アステモは日立の連結子会社から持ち分法適用会社となる。