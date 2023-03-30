トヨタ自動車は３０日、高級車ブランド「レクサス」で初めて電気自動車（ＥＶ）専用に開発した新型モデル「ＲＺ４５０ｅ」を国内で発売した。人気のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプで、価格は８８０万円と９４０万円の２種類。レクサスではＥＶのオーナー向けに家庭用充電器の設置支援などのサービスも導入し、普及を後押しする。