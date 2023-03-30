電力大手に課徴金計１０１０億円 カルテルで公取委
2023年03月30日15時04分
大手電力会社のカルテル問題で、公正取引委員会は３０日、独禁法違反（不当な取引制限）で中国電力（広島市）や中部電力（名古屋市）、九州電力（福岡市）など４社に計約１０１０億円の課徴金納付を命じた。課徴金額は過去最高。
電力大手に課徴金計１０１０億円 カルテルで公取委
2023年03月30日15時04分
大手電力会社のカルテル問題で、公正取引委員会は３０日、独禁法違反（不当な取引制限）で中国電力（広島市）や中部電力（名古屋市）、九州電力（福岡市）など４社に計約１０１０億円の課徴金納付を命じた。課徴金額は過去最高。
こんな記事も
社会用語
社会
電力大手に課徴金計１０１０億円 カルテルで公取委(03/30 15:04)
強制不妊訴訟、国が３件目上告 札幌高裁判決に不服(03/30 14:54)
遺伝要因とピロリ菌で一層高く 胃がんのリスク―理研と愛知県センター(03/30 14:23)
ＫＡＤＯＫＡＷＡ元室長、罪認める 五輪汚職、角川元会長らと共謀―東京地裁(03/30 14:20)
死んだふり、北ほど長時間 米食う害虫で研究―岡山大(03/30 13:33)
介護施設送迎車が衝突、横転 １０人けが、うち１人重体―愛知(03/30 13:28)
下流に人、不明の船頭か 保津川下り事故―京都(03/30 12:43)
エアコン設置業者を告発 ２４００万円脱税容疑―東京国税局(03/30 11:52)
ウガンダ同性愛者、難民認定確定 原告、被告控訴せず―大阪地裁(03/30 11:40)
「第４種踏切」廃止改善求める 遮断機なし、死亡事故２件―運輸安全委(03/30 10:07)
航空図持たず、燃料枯渇 ２人死亡の佐賀沖不時着―運輸安全委(03/30 10:06)
映画界で就業ルール認定制度 ４月から、映連などが協約調印(03/29 22:22)
川下り事故「完全に操船失敗」 運航組合代表理事が謝罪―京都(03/29 22:09)
代理店の実質経営者ら不起訴 保険金詐取―大阪地検(03/29 21:36)
東北大の今村災害研所長が退任会見 「災害により強い社会に」(03/29 21:14)
「８．８億回分」根拠不十分 新型コロナワクチン事業で―検査院(03/29 21:09)
不明者氏名、家族同意なしで公表 災害時の個人情報扱い統一―政府(03/29 20:31)
降灰時は屋内避難 富士山噴火で計画―周辺３県など(03/29 20:30)
日本被団協、英ロに抗議 劣化ウラン弾供与と戦術核配備(03/29 20:23)
奈良岡朋子さん死去、９３歳 俳優、劇団民芸代表(03/29 20:21)
仲代達矢さん、「あこがれの的」 奈良岡朋子さん死去(03/29 20:13)
容疑者宅の庭から人骨 「十数年前、知人埋めた」―千葉県警(03/29 19:58)
宗教団体の「虐待」規制を 元２世信者ら厚労省に要望(03/29 19:39)
袴田さん再審へ来月１０日協議 静岡地裁(03/29 19:37)
国内感染、新たに８２４６人 前週比４０００人増―新型コロナ(03/29 19:11)
東スポに１６５万円賠償命令 俳優山本裕典さんの名誉毀損―東京地裁(03/29 19:09)
生活保護減額処分取り消し、全国８件目 さいたま地裁(03/29 18:53)
愛知製鋼社長ら不起訴 元専務らを虚偽告訴容疑―名古屋地検(03/29 18:51)
「新たな旅が始まった」 奈良岡さん、生前にコメント(03/29 18:50)
「ハイフ美容」被害相次ぐ 超音波施術、規制求める―消費者事故調が報告書(03/29 18:41)