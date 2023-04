米カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 患者安全運動財団(PSMF)の創設者であるジョー・キアニは、2023年ロバート・L・ウェアーズ患者安全リーダーシップ賞の個人部門で、メドスター・インスティチュート・フォー・クオリティー&セーフティーの患者安全担当バイスプレジデントであるキャスリン・ケロッグ医師と共に受賞しました。

Joe Kiani, Founder of the Patient Safety Movement Foundation and Founder, CEO and Chairman of Masimo (Photo: Business Wire)