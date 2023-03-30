岸田首相、安保文書巡り報告へ 衆院
2023年03月30日12時24分
衆院議院運営委員会は３０日の理事会で、４月４日の本会議で岸田文雄首相が昨年末の安全保障関連３文書改定について報告し、与野党による質疑を行うことを決めた。
与党側は理事会で、４月６日の本会議で防衛費増額の財源を確保するために「防衛力強化資金」を設ける特別措置法案を、同７日の本会議で防衛装備品の生産基盤強化法案をそれぞれ審議入りさせる日程を提案した。野党側と協議を続ける。
岸田首相、安保文書巡り報告へ 衆院
2023年03月30日12時24分
衆院議院運営委員会は３０日の理事会で、４月４日の本会議で岸田文雄首相が昨年末の安全保障関連３文書改定について報告し、与野党による質疑を行うことを決めた。
与党側は理事会で、４月６日の本会議で防衛費増額の財源を確保するために「防衛力強化資金」を設ける特別措置法案を、同７日の本会議で防衛装備品の生産基盤強化法案をそれぞれ審議入りさせる日程を提案した。野党側と協議を続ける。
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