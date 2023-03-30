常設委議長に氷見野日銀副総裁 金融規制の実施状況担当―金融安定理事会
2023年03月30日11時10分
主要国の金融当局で構成する金融安定理事会（ＦＳＢ）は３０日までに、常設委員会の議長に氷見野良三日銀副総裁が就任したと発表した。２４日付。金融規制の国際基準の実施状況などを調査・報告する委員会の議長を務める。任期は２年。
常設委議長に氷見野日銀副総裁 金融規制の実施状況担当―金融安…
2023年03月30日11時10分
主要国の金融当局で構成する金融安定理事会（ＦＳＢ）は３０日までに、常設委員会の議長に氷見野良三日銀副総裁が就任したと発表した。２４日付。金融規制の国際基準の実施状況などを調査・報告する委員会の議長を務める。任期は２年。
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