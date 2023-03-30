【サンアントニオ（米テキサス州）時事】米男子ゴルフ、テキサス・オープンの開幕を翌日に控えた２９日、松山英樹、比嘉一貴、小平智がテキサス州サンアントニオの会場で最終調整を行った。前週大会を首痛で途中棄権した松山はプロアマ戦で９ホールをプレー。抑え気味のスイングだったが、メジャー大会のマスターズ・トーナメントを翌週に控えて状態は回復傾向にある様子で、笑顔も見せた。

比嘉はショット、パットにじっくり時間を費やし、「いい調整ができた。ハイレベルな空気に慣れたい」と試合を見据えた。小平も練習場でショットやアプローチを中心に確認した。