円相場、１３２円５３～５３銭 ３０日午前９時現在
2023年03月30日09時05分
３０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円５３～５３銭と、前日（１３１円９６～９７銭）に比べ５７銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３２円５３～５３銭 ３０日午前９時現在
2023年03月30日09時05分
３０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円５３～５３銭と、前日（１３１円９６～９７銭）に比べ５７銭の円安・ドル高となった。
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