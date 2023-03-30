豪政府、改憲発議へ法案提出 先住民の地位確立で
2023年03月30日08時49分
【シドニー時事】オーストラリア政府は３０日、先住民の地位確立のための憲法改正発議に向け、関連法案を連邦議会に提出した。改憲案は、先住民のアボリジニとトレス海峡諸島民を「最初の豪州人」と認め、代表機関を創設するという内容。同法案が成立すれば、今年１０～１２月に改憲の是非を問う国民投票を実施する。
豪政府、改憲発議へ法案提出 先住民の地位確立で
2023年03月30日08時49分
【シドニー時事】オーストラリア政府は３０日、先住民の地位確立のための憲法改正発議に向け、関連法案を連邦議会に提出した。改憲案は、先住民のアボリジニとトレス海峡諸島民を「最初の豪州人」と認め、代表機関を創設するという内容。同法案が成立すれば、今年１０～１２月に改憲の是非を問う国民投票を実施する。
こんな記事も
国際用語
国際
ＦＲＢ副議長、銀行監督も「失敗」 米シリコンバレー銀破綻で(03/30 10:12)
危険な外国通信機器を排除 中国念頭に定期検査―米当局(03/30 09:52)
当局と和解後も脱税支援 クレディ・スイスに罰金を―米上院(03/30 09:02)
豪政府、改憲発議へ法案提出 先住民の地位確立で(03/30 08:49)
イラク戦争決議の撤廃可決 米上院、２０年で区切り(03/30 08:37)
４月下旬以降に起訴判断か トランプ氏疑惑、大陪審休会へ―米(03/30 08:34)
ウクライナ大統領 「今こそ勝利必要」 ロシアの侵攻非難―第２回民主サミット(03/30 08:31)
米アップル、６月に開発者会議 ＶＲ・ＡＲ端末発表か(03/30 08:06)
ローマ教皇、感染症で入院 呼吸器の不調訴え、数日治療(03/30 07:30)
英国王、異例のロシア非難 「独と共にウクライナ支える」(03/30 07:21)
中国、台湾統一へ「国共合作」 馬氏、南京事件追悼(03/30 07:10)
新ＳＴＡＲＴ存続に暗雲 核戦力情報の提供停止―米(03/30 07:09)
リスク管理不備、繰り返し指摘 ＳＶＢ破綻、預金流出「異常な速さ」―米ＦＲＢ副議長(03/30 07:08)
台湾総統が米国入り 中米歴訪後、下院議長と会談か(03/30 06:51)
ＮＹ株反発、３２３ドル高 ＩＴ銘柄に買い(03/30 06:40)
プーチン氏側近と会談 インドのモディ首相(03/30 06:03)
ユーサフ自治政府首相が就任 初のイスラム教徒―英スコットランド(03/30 05:40)
国際司法裁の見解要請 気候変動対策の国家の義務巡り―国連総会(03/30 05:39)
ＮＬＤ「党は存続」 解散処分後に声明―ミャンマー(03/30 00:38)
ブラジル大統領訪中、来月１１日で再調整(03/29 23:53)
ＮＹ株、反発(03/29 23:05)
ＮＹ円下落、１３２円台半ば(03/29 23:00)
英国王夫妻、初外遊で訪独 ＥＵ離脱の溝埋める(03/29 22:59)
ロシアがＩＣＢＭ演習 核戦力誇示し米欧けん制(03/29 22:51)
米主導で結束、中ロに対抗 バイデン氏「強固で不屈」―第２回民主主義サミット開幕(03/29 22:16)
韓国国家安保室長が辞任 外交政策の要、尹氏の訪米前に(03/29 21:49)
円、１３１円台後半 ロンドン外為(03/29 20:47)
ロシア、東部要衝６５％占拠か ウクライナ、中国主席の訪問招請(03/29 20:30)
保護優先、区域設定こだわらず ザポロジエ原発視察―ＩＡＥＡトップ(03/29 20:02)
日韓会談巡り、国政調査要求 韓国野党(03/29 19:51)
ウォール・ストリート・ジャーナル