首相動静（３月３０日）
2023年03月30日10時14分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５５分、公邸発。同５６分、官邸着。
午前９時５分から同３８分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、河辺賢裕北米局長、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。
首相動静（３月３０日）
2023年03月30日10時14分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５５分、公邸発。同５６分、官邸着。
午前９時５分から同３８分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、河辺賢裕北米局長、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。
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