午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時５５分、公邸発。同５６分、官邸着。

午前９時５分から同３８分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、河辺賢裕北米局長、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。