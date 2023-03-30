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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月30日07時19分

【１面トップ】
〔朝日〕国交省元次官　人事介入か　空港施設会社に「ＯＢを社長に」　「国交省としてサポート」
〔毎日〕富士山噴火　徒歩で避難　渋滞防ぎ「要支援」優先　計画改定
〔読売〕出産に保険適用へ　多子世帯　ローン優遇　首相明言
〔日経〕国内景気「拡大」５割超　消費・投資が回復　重荷はインフレ　物価上回る賃上げ　２割弱　社長１００人アンケート
〔産経〕ＴＰＰ　英加盟合意へ　発足１１カ国以外で初　域内ＧＤＰは世界１５％
〔東京〕暮らし切実　声届けたい　あす道府県議選告示　統一地方選２０２３
【共通ニュース】
◆ワクチン８億回４兆円支出　２０・２１年度分　検査院「算定根拠不明」
◆みずほとＬＩＮＥ　ネット銀行断念へ　競争激化で方針転換
◆電力需給今夏も逼迫見通し　東電エリア　７月の予備率ギリギリ
◆日野自　赤字１２８０億円　３月期　エンジン不正　特損拡大
◆奈良岡朋子さん死去　９３歳　俳優　劇団民芸代表
◆かじ空振りし落水　衝突までは十数秒　京都・保津川事故　遊船組合が会見
◆「十数年前殺害」敷地から骨　千葉・木更津　３７歳「知人男性を埋めた」
◆生活保護　減額決定取り消し　さいたま地裁判決　全国で８件目（続）

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