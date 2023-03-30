【１面トップ】

〔朝日〕国交省元次官 人事介入か 空港施設会社に「ＯＢを社長に」 「国交省としてサポート」

〔毎日〕富士山噴火 徒歩で避難 渋滞防ぎ「要支援」優先 計画改定

〔読売〕出産に保険適用へ 多子世帯 ローン優遇 首相明言

〔日経〕国内景気「拡大」５割超 消費・投資が回復 重荷はインフレ 物価上回る賃上げ ２割弱 社長１００人アンケート

〔産経〕ＴＰＰ 英加盟合意へ 発足１１カ国以外で初 域内ＧＤＰは世界１５％

〔東京〕暮らし切実 声届けたい あす道府県議選告示 統一地方選２０２３

【共通ニュース】

◆ワクチン８億回４兆円支出 ２０・２１年度分 検査院「算定根拠不明」

◆みずほとＬＩＮＥ ネット銀行断念へ 競争激化で方針転換

◆電力需給今夏も逼迫見通し 東電エリア ７月の予備率ギリギリ

◆日野自 赤字１２８０億円 ３月期 エンジン不正 特損拡大

◆奈良岡朋子さん死去 ９３歳 俳優 劇団民芸代表

◆かじ空振りし落水 衝突までは十数秒 京都・保津川事故 遊船組合が会見

◆「十数年前殺害」敷地から骨 千葉・木更津 ３７歳「知人男性を埋めた」

◆生活保護 減額決定取り消し さいたま地裁判決 全国で８件目（続）