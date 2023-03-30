ＮＹ株反発、３２３ドル高 ＩＴ銘柄に買い
2023年03月30日06時40分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、半導体需要の拡大見通しを受けて買われたＩＴ銘柄がけん引し、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３２３．３５ドル高の３万２７１７．６０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１０．１６ポイント高の１万１９２６．２４で引けた。金融システムへの不安が後退したことも株価を支えた。
ＮＹ株反発、３２３ドル高 ＩＴ銘柄に買い
2023年03月30日06時40分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、半導体需要の拡大見通しを受けて買われたＩＴ銘柄がけん引し、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３２３．３５ドル高の３万２７１７．６０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１０．１６ポイント高の１万１９２６．２４で引けた。金融システムへの不安が後退したことも株価を支えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル