ブラジル大統領訪中、来月１１日で再調整
2023年03月29日23時53分
【ブラジリア・ロイター時事】ブラジルのルラ大統領の報道官は２９日、ルラ氏の中国訪問について、４月１１日とする方向で再調整すると述べた。ルラ氏は当初、先週末に中国に向け出発する予定だったが、インフルエンザＡ型による気管支肺炎と診断され、延期していた。
ブラジル大統領訪中、来月１１日で再調整
2023年03月29日23時53分
【ブラジリア・ロイター時事】ブラジルのルラ大統領の報道官は２９日、ルラ氏の中国訪問について、４月１１日とする方向で再調整すると述べた。ルラ氏は当初、先週末に中国に向け出発する予定だったが、インフルエンザＡ型による気管支肺炎と診断され、延期していた。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
ＮＬＤ「党は存続」 解散処分後に声明―ミャンマー(03/30 00:38)
ブラジル大統領訪中、来月１１日で再調整(03/29 23:53)
ＮＹ株、反発(03/29 23:05)
ＮＹ円下落、１３２円台半ば(03/29 23:00)
英国王夫妻、初外遊で訪独 ＥＵ離脱の溝埋める(03/29 22:59)
ロシアがＩＣＢＭ演習 核戦力誇示し米欧けん制(03/29 22:51)
米主導で結束、中ロに対抗 バイデン氏「強固で不屈」―第２回民主主義サミット開幕(03/29 22:16)
韓国国家安保室長が辞任 外交政策の要、尹氏の訪米前に(03/29 21:49)
円、１３１円台後半 ロンドン外為(03/29 20:47)
ロシア、東部要衝６５％占拠か ウクライナ、中国主席の訪問招請(03/29 20:30)
保護優先、区域設定こだわらず ザポロジエ原発視察―ＩＡＥＡトップ(03/29 20:02)
日韓会談巡り、国政調査要求 韓国野党(03/29 19:51)
教科書検定「領土で小細工」 中国、日本に懸念伝達(03/29 18:59)
台湾総統、中米歴訪を開始 米国経由に中国猛反発(03/29 17:48)
円、１３２円近辺 ロンドン外為(03/29 17:22)
６０歳未満、追加接種推奨せず 高齢者らには引き続き有益―新型コロナワクチン・ＷＨＯ(03/29 15:09)
中国の威圧「トランプ氏のせい」 オバマ氏が責任転嫁(03/29 15:06)
トルコ地震、数十万人が失職 企業にも破滅的影響―国連機関(03/29 14:25)
マンモスのミートボール公開 培養肉で気候変動対策訴え―豪企業(03/29 13:31)
反戦画少女の父に禁錮２年 判決前に姿消す―ロシア(03/29 13:31)
移民収容施設で火災、３８人死亡 送還への抗議発端か―メキシコ北部(03/29 13:03)
「台湾独立支持するな」 米に警告―中国(03/29 12:44)
スーチー氏率いる政党解散 国軍主導選挙に不参加へ―国民支持の民主派・ミャンマー(03/29 10:56)
信用不安「まだ終わらず」 状況は制御―バイデン米大統領(03/29 09:54)
ＦＴＸ創業者、贈賄で追起訴 中国当局者に５２億円相当(03/29 09:49)
対インド石油輸出２２倍に 昨年、中国向けも８％増―ロシア(03/29 09:29)
ＥＵ加盟国、ＥＶ戦略転換へ エンジン車３５年以降も容認(03/29 08:59)
米中高官、２４日に電話会談 台湾総統の外遊議論か―報道(03/29 08:41)
米、人権侵害で中国５社に禁輸 ウイグル族監視―民主サミット控え(03/29 08:15)
米新興企業の選別加速か 破綻のＳＶＢ、地銀が買収(03/29 07:49)
ウォール・ストリート・ジャーナル