【ニューヨーク時事】２９日午前のニューヨーク外国為替市場では、米欧の金融不安が和らぐ中で円売り・ドル買いが進行し、円相場は１ドル＝１３２円台半ばに下落した。午前９時現在は１３２円５０～６０銭と、前日午後５時比１円６３銭の円安・ドル高。