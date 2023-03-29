生活保護受給者の死亡に絡み、保険金をだまし取ったとして、詐欺容疑などで保険代理店実質経営者の男性（５６）らが逮捕された事件で、大阪地検は２９日、男性ら２人を嫌疑不十分で不起訴処分とした。「起訴に足るまでの事実が認定できなかった」と説明している。