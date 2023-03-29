【ロンドン時事】２９日午前のロンドン外国為替市場では、市場のリスク回避姿勢が和らぐ中でドルが買い戻され、円相場は１ドル＝１３１円台後半に下落した。正午現在は１３１円８５～９５銭と、前日午後４時比９０銭の円安・ドル高。