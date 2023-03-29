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ネット銀初の上場　住信ＳＢＩ

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ネット銀初の上場　住信ＳＢＩ

2023年03月29日19時47分

東証スタンダード市場に上場した住信ＳＢＩネット銀行の円山法昭社長（中央）ら＝２９日午前、東京都中央区の東京証券取引所

東証スタンダード市場に上場した住信ＳＢＩネット銀行の円山法昭社長（中央）ら＝２９日午前、東京都中央区の東京証券取引所

  • 記者会見する住信ＳＢＩネット銀行の円山法昭社長＝２９日午後、東京都中央区

　インターネット専業銀行の住信ＳＢＩネット銀行が２９日、東証スタンダード市場に上場した。ネット銀として初の上場。住宅ローンや異業種に銀行機能を提供する事業などを推進し、収益拡大を目指す。
　円山法昭社長は同日記者会見し、「着実に成長し、株主に利益を還元することが使命だ」と強調した。初値は１２２２円で、売り出し価格（１２００円）を上回った。終値は１２０５円。

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