俳優の仲代達矢さんの話 共演した「ドライビング・ミス・デイジー」では、日本各地で３００ステージを超える舞台をご一緒した。同じ戦後の華やかなりし「新劇」世代ですが、私よりも２、３年先輩。既に新劇界の輝くスター的な存在で、あこがれの的でもありました。「ドライビング」でも、繊細でこまやかな心理描写には学ぶことが多かったものです。