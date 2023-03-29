仲代達矢さん、「あこがれの的」 奈良岡朋子さん死去
2023年03月29日20時13分
俳優の仲代達矢さんの話 共演した「ドライビング・ミス・デイジー」では、日本各地で３００ステージを超える舞台をご一緒した。同じ戦後の華やかなりし「新劇」世代ですが、私よりも２、３年先輩。既に新劇界の輝くスター的な存在で、あこがれの的でもありました。「ドライビング」でも、繊細でこまやかな心理描写には学ぶことが多かったものです。
仲代達矢さん、「あこがれの的」 奈良岡朋子さん死去
2023年03月29日20時13分
俳優の仲代達矢さんの話 共演した「ドライビング・ミス・デイジー」では、日本各地で３００ステージを超える舞台をご一緒した。同じ戦後の華やかなりし「新劇」世代ですが、私よりも２、３年先輩。既に新劇界の輝くスター的な存在で、あこがれの的でもありました。「ドライビング」でも、繊細でこまやかな心理描写には学ぶことが多かったものです。
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