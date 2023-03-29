政女党、山口４区で候補差し替え 衆院補選
2023年03月29日19時13分
政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）は２９日、衆院山口４区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）で、公認候補を新人の黒川敦彦氏から、新人で会社役員の渡部亜衣氏（３７）に差し替えると発表した。
政女党、山口４区で候補差し替え 衆院補選
2023年03月29日19時13分
政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）は２９日、衆院山口４区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）で、公認候補を新人の黒川敦彦氏から、新人で会社役員の渡部亜衣氏（３７）に差し替えると発表した。
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